Les Diseurs content Noël à Trace-Ecart

Les Diseurs célèbrent Noël à Trace-Ecart, samedi soir. A 19 h 30, les acteurs Jacqueline Corpataux et Jean Godel y liront des contes de Noël «décalés, poignants et poétiques, mais aussi tendres, féeriques et drôles» choisis par deux lecteurs en coulisse, Yvette Bays et Rolland Berens, indique la galerie bulloise. Ces «passeurs de textes» donneront vie aux écrits de Leila Slimani, Guy de Maupassant, Primo Levi ou encore Paul Auster. Au terme de la lecture, un mezzé, buffet traditionnel du Moyen-Orient, sera proposé. Réservations à info@traceecart.ch.