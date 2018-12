Les espoirs fribourgeois champions de Suisse!

La sélection fribourgeoise des espoirs-juniors a remporté dimanche à Yverdon le titre de championne de Suisse. Cette délégation mixte de l’Association fribourgeoise de judo (AFJ), qui alignait neuf combattants en tout, était formée de plusieurs représentants des clubs locaux. Dont les récents médaillés aux championnats de Suisse individuels Manon Monnard et Maxime Albisetti, d’Attalens, accompagnés notamment de leurs partenaires de club Madeline Pfefferlé, Damien Saudan et Jérémy Pfefferlé, ainsi que du sociétaire du JC Romont Quentin Chofflon. Après une défaite en poule, l’équipe fribourgeoise s’est qualifiée pour la demi-finale, remportée aisément 18-0 face à Neuchâtel. En finale face à Berne, les Fribourgeois ont remporté les six premiers combats (avec des succès de Maxime Albisetti…