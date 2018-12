Les jeunes jouent «Les quatre saisons»

Comme il le fait régulièrement, l’Orchestre des jeunes de Fribourg interprète ce dimanche Lesquatresaisons de Vivaldi. Avec, en invité, le violoniste portugais Afonso Fesch.

Pour son concert de Noël, l’Orchestre des jeunes de Fribourg (OJF) retrouve ce dimanche l’aula de l’Université. Il y proposera l’œuvre la plus célèbre d’Antonio Vivaldi et une des plus connues de l’histoire de la musique: Les quatre saisons. Ce programme, le chef Théophanis Kapsopoulos le choisit tous les quatre ans, afin de permettre à chaque jeune musicien de le jouer au moins une fois. Composées en 1723, Les quatre saisons sont consacrées «au mimétisme de la nature», la musique reproduisant «les sons de l’orage, des oiseaux, de la pluie et du vent», indique le communiqué de l’OJF. On estime qu’il en existe, depuis…