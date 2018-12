Les nouveaux diplômés

HES-SO Remise des CAS dans les hautes écoles

La Haute Ecole Arc Santé, la Haute Ecole de santé Fribourg et la Haute Ecole fribourgeoise de travail social ont remis les Certificate of advances studies (CAS) de praticienne formatrice et praticien formateur. Voici les noms des nouveaux certifiés, domiciliés dans le canton de Fribourg: Vanessa Anderlini Ejangue, La Tourde-Trême; Ludovic Carpy, Fribourg; Cécile Charrier, Sugiez; Filipe André De Almeida Gomes, Bulle; Loïc Dévaud, Fribourg; Cora Doudin, Cugy; Ludovic Dougoud, Corminbœuf; Gladis Dubey, Autavaux; Mary-Laure Eltschinger, Gumefens; Lucile Erard, Belfaux; Ludivine Flückiger, Vallon; Angélique Gander, Châbles; Stéphane Gumy, Rueyres-Saint-Laurent; Pauline Hayoz, Courtaman; Christophe Jolissaint, Corminbœuf; Florence Knopf, Noréaz;…