Les patois romands reconnus comme langues minoritaires

La Suisse reconnaît désormais le francoprovençal et le franc-comtois comme langues minoritaires. Le Conseil fédéral suit une recommandation du Conseil de l'Europe. Il a approuvé vendredi le septième rapport sur l'application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Avec cette reconnaissance, la Suisse accorde une nouvelle visibilité aux patois de Suisse romande. Menacées de disparaître, ces langues font l'objet de recherches et inspirent de nombreux projets culturels soutenus par les cantons en collaboration avec les gens qui les parlent encore.

Le territoire historique d'usage du francoprovençal concerne l'ensemble des cantons francophones, à l'exception du canton du Jura. Dans ce dernier canton, c'est le franc-comtois qui est parlé. La Constitution jurassienne l'a pris en compte.

La Suisse a déjà déclaré le romanche et l'italien langues minoritaires au sens de la Charte et elle reconnaît le yéniche et le yiddish comme langues sans territoire.

Le rapport, qui porte sur la période 2015 à 2018, présente par ailleurs la situation des langues en Suisse: statistiques, bases légales, enseignement. Il expose aussi les nouveautés en matière de promotion de l'italien.

Il rend enfin compte des rapports des cantons des Grisons et du Tessin sur les langues minoritaires que sont l'italien et le romanche. Le rapport cite notamment le service régional que l'Agence télégraphique suisse a ouvert dans les Grisons italophones.