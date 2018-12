Les rues étaient pleines de monde

«Mes chers enfants, êtes-vous tous bien là?» Saint-Nicolas ne croyait pas si bien dire en s’adressant à la foule depuis le balcon de la cathédrale samedi à Fribourg. Près de 30 000 personnes ont suivi le cortège, assisté au discours et profité des nombreuses animations. Dans un communiqué, les organisateurs tirent un bilan «positif et enthousiasmant». La météo clémente a favorisé cette importante affluence.

Dans son discours, Saint-Nicolas s’est montré sensible à l’écologie et au sort des plus faibles. Il a taclé Georges Godel, «notre gentil oncle Picsou», suggérant que son voyage en Inde était une tentative de délocaliser le centre cantonal d’archivage, pour lequel le Conseil d’Etat cherche toujours une solution.

Les rendez-vous musicaux, ces brefs concerts proposés par des chœurs de…