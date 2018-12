Lourdes additions mais bonne attitude

HOCKEY 2e LIGUE. Avec une équipe jeune et en formation dans ce championnat, le HC Bulle-la Gruyère enchaîne les matches compliqués face à des cylindrées qui lui sont supérieures. Dès lors, pour l’entraîneur Jean-Yves Schwitz, «l’essentiel est ailleurs». Ailleurs que focalisé sur les deux lourdes additions concédées jeudi à Château-d’Œx (5-0) et samedi à domicile face à Tramelan (2-10). «Les deux fois, nous avons réalisé de bons premiers tiers. Mais, après avoir manqué le coche juste avant la première sirène à Château-d’Œx, nous avons lâché mentalement et encaissé quatre fois dans le deuxième tiers. Contre Tramelan en revanche, après avoir tenu le 1-1 durant les vingt premières minutes, les buts ont fini par s’enchaîner, mais je n’ai pas grand-chose à reprocher. Cette équipe vise…