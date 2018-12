New York, les années 90. Jamie est un jeune commercial redoutable dans l’industrie pharmaceutique. Entre antidépresseurs et dopants sexuels, il parvient finalement à tout vendre. Mais il y a une personne qui semble insensible aux charmes de Jamie: Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement indépendante…

Jeudi, à 20 h 40, sur RTL9