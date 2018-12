Lundi, ouverture des inscriptions pour le Trophée des Gastlosen

Fort de son succès, le Trophée des Gastlosen affiche complet depuis plusieurs éditions maintenant. Pour «des raisons de sécurité et de confort pour les coureurs», comme le précisent les organisateurs, le nombre de participants est limité à 1200. L’ouverture des inscriptions est agendée à lundi 18 h. Elles peuvent se faire via le site internet trophee-gastlosen.ch. Pour rappel, l’édition 2019 aura lieu le dimanche 10 février. Comme de coutume, deux tracés seront possibles: celui entre Abländschen et Bellegarde (1500 mètres de dénivelé positif), et le grand parcours Bellegarde-Bellegarde (2445 mètres). Pour «éviter les zones d’embouteillage», deux départs seront donnés le dimanche matin.