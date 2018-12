Manon Monnard s’offre le bronze en France

JUDO. Belle performance de Manon Monnard réalisée samedi au tournoi international d’Aix-en-Provence. La combattante du Judo Attalens s’est parée de bronze dans la catégorie –52 kilos. L’espoir de 18 ans, récente championne de Suisse junior, a perdu un seul de ses cinq combats de la journée, en demi-finale face à la Japonaise Fujimoto. «Plus agressive, elle a mis plus d’impact et de puissance dans son judo. Le niveau était particulièrement fort», concède Manon Monnard, qui se dit «satisfaite» de sa 3e place. «J’ai eu de bonnes sensations durant toute la journée et j’ai pu terminer l’année sur une bonne note. De bon augure pour la saison prochaine.» En 2019, la Veveysanne domiciliée à Vuadens visera «une qualification pour les championnats d’Europe et du monde. Je devrai pour cela réussir…