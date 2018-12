Marie Kolly: «le meilleur score de ma carrière»

PATINAGE ARTISTIQUE. La Pilatus Cup, le week-end dernier à Lucerne, servait de répétition générale à Marie Kolly, qui participera samedi à Wetzikon (ZH) aux championnats de Suisse élites de patinage artistique. Et c’est peu dire que le test a été concluant pour l’athlète d’Hauteville (20 ans) qui, avec un total de 121,18 points, a réalisé son meilleur score de l’année, «et même de ma carrière», se réjouit la patineuse. Et de revenir sur sa compétition: «Le vendredi, j’ai réalisé un bon programme court, sans chute, avec deux triples sauts et un double axel. Ce qui m’a rapporté 41,93 points, alors que d’habitude je tourne autour des 35-38, et la première place provisoire. Le dimanche, j’ai de nouveau réalisé un best score avec 79,25 points, grâce à deux triples salchows, deux doubles axels…