Ce samedi, un dernier hommage est rendu à Marie-Régis Charlet-Seydoux. Elle est décédée paisiblement, entourée de sa famille, mercredi 19 décembre.

Marie-Régis est née le 28 février 1925 dans le foyer de Louis et Eliane Seydoux-Ruffieux, à La Tour-de-Trême, où elle a effectué sa scolarité. Deuxième d’une fratrie de sept enfants, elle fut tôt appelée à seconder sa maman dans les tâches ménagères et à veiller sur ses frères et sœurs. Guy, son petit frère, ne l’appelle-t-il pas encore maintenant «petite maman»? Elle œuvra ensuite dans des familles à Estévenens et à Châteaud’Œx, avec lesquelles elle garda longtemps des contacts. Elle aimait le chant et fit partie de La Cécilienne de La Tour-de-Trême de nombreuses années.

En 1953, elle épousa Marcel Charlet et s’installa à la rue Sciobéret, à…