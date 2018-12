Maxime Brodard s’impose dans la nuit de Fribourg

TRAIL. Le Fribourg by night trail, troisième édition, a été remporté samedi soir par Maxime Brodard. Le Rochois de 23 ans a bouclé les 31,5 kilomètres (1170 m de dénivelé) à travers la ville en 2 h 25. Il a devancé Vincent Baeriswyl (Fribourg) et le Riazois Simon Sauteur de respectivement sept et neuf minutes. Quelque 155 hommes ont rallié l’arrivée jugée à l’école des Neigles. Chez les dames, la Grisonne Luzia Bühler a signé le meilleur chrono (en 2 h 49) des 37 engagées. La Veveysanne Céline Pittet a, elle, pris la 3e place en 3 h 06.