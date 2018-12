Meilleure desserte pour la nuit

Avec l’entrée en vigueur du nouvel horaire le 9 décembre, le canton de Fribourg possédera une meilleure desserte la nuit. Pour cause de travaux, les bus remplaceront les trains entre Palézieux et Châtel-Saint-Denis.

Le nouvel horaire des transports publics suisses arrive le 9 décembre et avec lui, son lot de changements. Dans le canton de Fribourg, peu de modifications, mais plutôt des adaptations. La grande évolution? L’amélioration de la desserte des bus de nuit. A Fribourg, six nouvelles lignes (départ à 2 h) et à Bulle, cinq nouvelles directions (départ à 2 h 15) les vendredis et samedis soir, dès le 14 décembre. «Il sera possible de rejoindre plusieurs communes des sept districts tard la nuit depuis leurs chefs-lieux, précise le communiqué de presse des TPF. Cette offre a pour…