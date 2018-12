Mesures contre le travail au noir

LOI. Fribourg veut renforcer la lutte contre le travail au noir. Le Conseil d’Etat a mis en consultation un projet de révision de la Loi sur l’emploi et le marché du travail, visant à mieux combattre cette pratique. Ce projet entend donner «des compétences judiciaires au personnel de contrôle rattaché au Service public de l’emploi» et renforcer le système de mesures et de sanctions, a expliqué vendredi la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE) dans un communiqué.

Un groupe de travail interdisciplinaire a proposé une série de mesures pour mieux lutter contre ce fléau et pour assurer un marché du travail «sain et concurrentiel». Parmi ces mesures, les membres de la surveillance du marché du travail pourraient désormais agir en qualité d’agent de la police judiciaire. Cela leur…