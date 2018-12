Nicole Donzallaz monte sur le podium en Italie

La fondeuse vaulruzienne s’est illustrée, samedi à Livigno (Italie), à la course internationale de la Sgambeda. Sur un format de 30 kilomètres (skating), Nicole Donzallaz a pris la 3e place finale en 1 h 22’37. Elle a concédé 4’52 à la Suédoise Anna Jönsson Haag, championne olympique (2014) et vice-championne (2018) en relais. «Finir à moins de cinq minutes, c’est quand même une bonne performance, apprécie la Gruérienne. J’ai profité d’un bon ski et la forme était vraiment bonne. Bien que j’aie dû m’élancer du deuxième bloc, avec les populaires. J’ai perdu un peu de temps, notamment lorsqu’une concurrente m’a entraînée dans sa chute. Mon épreuve a alors ressemblé à une course-poursuite. Dommage, car je pense que j’aurais eu la possibilité d’être dans les skis d’Anna Haag. En tous les…