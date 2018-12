Noémie Kolly 17e en Coupe d’Europe en Autriche

SKI ALPIN

Après ses 7e et 8e rangs obtenus mercredi en descente, Noémie Kolly a disputé hier en Autriche, toujours dans la station de Zauchensee, son deuxième super-G de Coupe d’Europe de la saison. La Rochoise s’est classée 17e (32,20 points FIS), à 1’’60 de la lauréate autrichienne Elisabeth Reisinger. Elle est la quatrième Suissesse la mieux classée. Engagée en courses FIS à Laax, Valentine Macheret s’est, elle, classée 4e et 5e d’un géant. La Brocoise termine devant Norina Mooser (Bellegarde), 11e et 19e. Du côté des garçons, à noter la 34e place de Nicolas Macheret (Broc) et la 45e de Maxime Vauthey (Châtel-Saint-Denis), jeudi lors d’un géant FIS à Veysonnaz. Les deux skieurs ont tous les deux connu l’élimination le lendemain, tout comme Alexis Monney, qui n’avait pas été plus…