Noémie Kolly signe deux top 8 en Coupe d’Europe

Reléguée au-delà de la 20e place pour son entrée en Coupe d’Europe, Noémie Kolly est revenue aux avant-postes cette semaine lors des descentes de Zauchensee, en Autriche. La Rochoise de 20 ans s’est classée 8e (35,01 points FIS) mardi. Elle a fait encore mieux hier avec une 7e place (28,24). Les autres régionales étaient, elles, à Veysonnaz. Valentine Macheret, Norina Mooser et Amélie Dupasquier ont réalisé un tir groupé mardi lors du second slalom FIS, en terminant respectivement 3e (25,19 points FIS), 4e (27,19) et 5e (29,12). Déjà lauréate lundi, Valentine Macheret (Le Bry, 20 ans) confirme ainsi sa bonne forme du moment. Pour Norina Mooser (SC Bellegarde) comme pour Amélie Dupasquier (SC Broc), il s’agit de leur meilleur rang cette saison. Du côté masculin, à Veysonnaz toujours, le…