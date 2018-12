Nouveau bâtiment à l’enquête pour Alpha-Contrôle SA

L’entreprise Alpha-Contrôle SA, active dans le domaine sanitaire, l’installation de chauffage et la révision de citernes, est à l’étroit dans son bâtiment au chemin En Vily, à Ursy. Elle prévoit donc de s’installer dans une nouvelle construction au chemin des Terraux. Le projet a été mis à l’enquête vendredi dans la Feuille officielle. Sur une parcelle de 4000 m2, la quarantaine de collaborateurs aura davantage de places de parc. «Le rez sera utilisé pour le stockage et la production, et le premier étage pour l’administration», note Jean-Luc Bossel, administrateur de l’entreprise. Il espère commencer les travaux au printemps prochain et s’installer dans les nouveaux locaux avant le 40e anniversaire de l’entreprise, en 2022.