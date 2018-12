Pixels et caetera

Personne ne s’est méfié, à l’enterrement de Johnny Hallyday célébré en présence d’Emmanuel Macron, alors qu’un million de fans pleuraient leur idole par ailleurs exilé fiscal, que ces mêmes fans abattus allaient retrouver la niaque et mettre la France sens dessus dessous pour une question de suppression de l’impôt sur la fortune et de taxe de carburant. Comme quoi, il faut se méfier des pauvres qui ont assez de moyens pour acheter le disque posthume de Johnny. Vu de Suisse, ces gilets jaunes sont bien évidemment incompréhensibles. Tout nous sépare, et même l’image des protestataires entourant, bras levés, la tombe du soldat inconnu à l’arc de Triomphe – avant la casse – est confuse pour nous, Suisses préservés des guerres et de l’euro. Comment apprécier en effet ce moment où une même…