Pixels et caetera

C’était dans ma boîte aux lettres et cela mérite réflexion: une publicité d’un «grand voyant marabout connu pour son excellent travail» qui, en quelques lignes, embrassait l’ensemble des malheurs – plus ou moins graves – qu’un homme connaîtra dans son existence, tous à la fois ou par sales coups saccadés, peu importe. Arrivé déjà sur l’autre versant de sa vie – disons-le comme ça – l’homme qui découvre ce flyer dans son courrier, parmi ses factures, peut y tracer au stylobille les épreuves qu’il a surmontées (chagrins d’amour, alcool, tabac, problèmes professionnels) et celles qui l’attendent (problèmes professionnels à nouveau, impuissance sexuelle un jour sans doute…) et il saisit de manière quasi subliminale que cette publicité est une bonne publicité, car elle n’omet aucun désastre…