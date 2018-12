Plusieurs véhicules en feu à Chiètres

Dimanche vers 2h45, 27 pompiers de Chiètres et du Centre de renfort de Morat ont maîtrisl l'incendie de plusieurs véhicules garés sous le pont de la bretelle de contournement,à Chiètres. Deux caravanes ont été détruites, une nacelle sur remorque a été partiellement brûlée et un camping-car a été légèrement endommagé. L’infrastructure du pont a également été endommagée

par les flammes. Par mesure de précaution, la route de contournement a été fermée à la circulation pendant deux heures. Une déviation a été mise en place. Une voie de circulation, direction Ins, a pu être réouverte à la circulation. Il n’y a pas eu de blessés. Pour l’heure, la police n’a pas encore pu déterminer les causes de cet incendie.

Appel à témoins

Toute personne pouvant fournir des renseignements sur cet incendie est priée de prendre contact avec

la Police cantonale au 026 304 17 17.