Prà dè boura po rin

Deché-delé

Chin ke lè dzin puon batayi po di j’afére dè rin. Kan on moujè le bouneu ke no j’an d’ithre din on payi in pé; fô ithre bin konplikâ po ronyachii è nyéji dinche.

I-vo dza yu on velâdzo yô l’an rin-mé dè hyotsè, rin-mé dè tsan dè pu è rin-mé dè tsin ke dzapon? Di tsin ouê, ma kotâ a trè ou katro din on tinyèmin, chin l’è pêrmè. È bin ouê, n’in d’a di velâdzo dinche!

L’i a mimamin di j’inkourâ ke l’an dèmandâ dè fére a tyiji lè hyôtsè dè lou mohyi, dè né. Chin i vou a dre: «Rin-mé dè j’Èmâryè le matin» puchke lè hyotsè chon mudè. On è kan mimo pâ fotu d’intindre chenâ lè j’àrè, outre la né! Tota ma ya, lè hyotsè (hà di vatsè è lè j’ôtrè) m’an brechi, i m’an djamé inpatyi dè dremi, a dou-thin mêtre dou mohyi.

Hou ke l’an le trin ke pâchè dèjo lou fenithrè chon bin kontin dè le…