Rétrospective 2018

Coup de tonnerre, le 31 janvier: l’islamologue genevois Tariq Ramadan est mis en examen par la justice française. Deux jours plus tard, il est placé en détention provisoire, inculpé de viol sur personne vulnérable. Il ne sera remis en liberté sous condition que le 15 novembre. Entre-temps, la justice suisse l’a également inculpé de viol et de contraintes sexuelles, alors que la presse révélait l’étendue de ses aventures extraconjugales et de ses emprises psychologiques sur ses maîtresses, notamment ses jeunes élèves au temps où il enseignait à Genève.

Bel homme, volontiers charmeur sur les plateaux télé, Tariq Ramadan était auparavant surtout connu pour être un exégète de l’islam, un vulgarisateur de cette vaste religion qui prône aussi bien la tolérance et l’amour que le port de la…