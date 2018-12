Rétrospective 2018

Mai

CONTE DE FÉES. Allez, avouez que vous avez regardé. Ça ne sert à rien de nier: nous sommes trois milliards à avoir suivi le mariage de Meghan et Harry. Alors ne venez pas faire comme si vous ne vous étiez pas intéressés au conte de fées le plus médiatisé du monde. L’enfant terrible de la famille royale qui épouse une Américaine métisse, divorcée et plus âgée.

A propos de Harry, il est amusant de constater à quel point les années sont bienveillantes avec certains hommes, impitoyables pour d’autres. Quand ils étaient gamins, William était le beau blond au visage d’ange, Harry le rouquin pas très joli. Avec le temps, William s’est mis à ressembler toujours moins à sa mère et toujours plus à son père… Tandis que dirty Harry est devenu sexy en diable.

Les deux tourtereaux se sont dit I…