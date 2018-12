Rétrospective 2018

Juillet

FRANCE. Jusque-là, Emmanuel Macron paraissait intouchable. Journalistes tenus à l’écart, secrets d’Etat bien gardés: le président français agaçait tant il verrouillait sa communication. L’homme était même encore populaire, sautant de joie dans la tribune présidentielle lors de la finale de la Coupe du monde.

Puis, tout s’est écroulé fin juillet à cause d’un homme. Son nom: Alexandre Benalla, coordinateur des déplacements officiels et privés du président. Son garde du corps, pour faire simple. Au retour des footballeurs devenus héros de la patrie, le premier scandale de l’ère Macron éclate. Des images d’Alexandre Benalla, brassard de police au bras et coiffé d’un casque des forces de l’ordre, agressant des manifestants lors du défilé du 1er Mai resurgissent. Un garde du corps…