Raoul Girard deviendra le nouveau secrétaire général de Bulle

Choisi parmi la centaine de dossiers déposés dans le cadre de la mise au concours du poste, l’actuel vice-syndic de la Ville de Bulle endossera dès le 1er août 2019 la responsabilité de l’ensemble de l’Administration communale. Il succédera à Jean-Marc Morand, qui partira en retraite anticipée le 31 juillet prochain.

Parallèlement à son parcours professionnel, Raoul Girard s’est engagé très tôt et intensément en politique. En 2001, il est élu au Conseil communal de Bulle ; il sera réélu pour trois mandats supplémentaires. Au sein de l’Exécutif bullois, il a été responsable des dicastères de la sécurité, du Musée gruérien et, durant ces treize dernières années, de l’économie et des finances. Son mandat de conseiller communal l’a aussi conduit à exercer diverses fonctions, comme celle de président de La Gruyère Tourisme depuis 2002 ou de membre des conseils d’administration de Gruyère Energie SA, d’Espace Gruyère SA et d’EauSud SA depuis 2006.

A l’échelon cantonal, Raoul Girard est député au Grand Conseil depuis 2006. Outre la présidence du Club des communes du Grand Conseil, il a été membre de diverses commissions parlementaires, pour la plupart en lien avec les communes et la fiscalité. Deuxième vice-président du Grand Conseil pour l’année 2018, il est membre de la Commission des finances et de gestion depuis 2016.

Conséquence de sa nomination au poste de secrétaire général de la Ville de Bulle, Raoul Girard abandonnera l’ensemble de ses fonctions politiques d’ici à la date de son entrée en service. Le siège vacant au sein du Conseil communal reviendra à l’un-e des viennent-ensuite sur la liste PS des élections communales du 28 février 2016.