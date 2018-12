Rencontre de Noël avec des auteurs

Les Editions Montsalvens invitent à une «veillée de Noël et dédicaces», ce dimanche de 10 h à 17 h à l’Hôtel du Maréchal-Ferrant, à Charmey. Seront présents les auteurs Sophie Meyer, Antoinette Bourquenoud, Pierre-Philippe Bugnard, Jean Rime, Daniel Bovigny et Bernard Devaud.

A noter que Sophie Meyer et Antoinette Bourquenoud, qui viennent de publier Les cahiers de feu et La sorcière du Javroz, sont aussi en dédicaces à la librairie De cap et de mots, à Bulle, ce vendredi 21 décembre, de 17 h à 20 h. Pour 2019, les Editions Montsalvens annoncent la sortie d’une version bilingue français - patois gruérien des Lettres de mon moulin, d’Alphonse Daudet. Lètrè dè mon moulin sera traduit par Jean Charrière et illustré par Berger. EB

