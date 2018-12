Rose Gaillard née Risse

LA ROCHE

Rose est née le 2 novembre 1931 dans la famille de Julie et Paul Risse, qui comptait trois garçons et deux filles dont elle était la cadette. Son enfance et sa scolarité se sont passées à La Roche. Le 21 avril 1951 elle unit sa destinée à Henri Gaillard.

Le couple exploita le domaine des Rontes durant plus de quarante ans. La famille s’agrandit avec l’arrivée de quatre filles et deux garçons, puis de 12 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants.

Grande travailleuse, Rose aimait beaucoup les réunions de famille, le contact avec les gens, les jeux de cartes et les lotos.

En 2003, elle eut le chagrin de perdre son mari. Avec courage, elle reprit des forces et, en 2005, elle retourna au Rohr où elle avait vécu durant les premières années de son mariage. Selon un tournus bien…