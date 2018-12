Rose-Marie Jetzer-Esseiva s’est éteinte le 26 décembre dans sa 83e année. Un dernier hommage lui sera rendu le 31 décembre en l’église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Rose-Marie a vu le jour dans la maison familiale où l’attendait son frère Ernest, dit Nestor, de deux ans son aîné. Ses parents, Léa et Ernest Esseiva, membre fondateur du Ski-Club Alpina, l’accueillirent avec joie.

Elle fit ses écoles primaires et secondaires à Bulle, puis l’Ecole normale à l’Institut Sainte-Croix. Sportive, elle décida de devenir professeure de sport. Elle suivit les cours à l’Université de Lausanne et fut la première Fribourgeoise à obtenir un brevet fédéral d’Education physique et de sports.

En 1960, elle épousa Henri Jetzer et deux enfants naquirent, Véronique et Laurent qui firent tout son…