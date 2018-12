Samuel Walser, l’homme qui se plaît à faire briller ses ailiers

Après quinze jours de trêve, Fribourg-Gottéron retrouve le championnat ce soir face au HC Davos.

Ex-Davosien, Samuel Walser s’est vite adapté au système fribourgeois. Rencontre avec le Soleurois attendu plus «hargneux» devant le but.

Le coin tactique décrypte cette semaine les difficultés offensives rencontrées par les Dragons.

QUENTIN DOUSSE

Il fait partie des hommes dont on attend beaucoup. L’un des seuls – avec Philippe Furrer, Reto Berra et Noah Schneeberger – à avoir remporté le titre de champion de Suisse. «Un gars dans l’âge idéal et dans le cadre élargi de l’équipe nationale, donc un gars difficile à trouver sur le marché» relève Christian Dubé, directeur sportif de Fribourg-Gottéron.

Ce joueur s’appelle Samuel Walser. Le centre de 26 ans retrouve ce samedi soir (19 h 45 à la…