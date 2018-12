Session de grimpe solidaire, ce samedi à Laniac

GRIMPE. La salle Laniac accueille ce samedi un événement de solidarité en faveur d’Omoana, une organisation qui défend les droits et offre un avenir aux enfants en Ouganda. Le concept: tout un chacun peut venir grimper dans la salle bulloise et s’engager à offrir deux francs par voie effectuée. «L’objectif est de récolter 600 francs pour financer une année de scolarité à deux enfants sur place, précise le Vaulruzien David Tinguely, organisateur. C’est une première, il est donc difficile d’estimer l’affluence attendue. Les familles sont aussi les bienvenues, les enfants pourront faire des dessins qui seront amenés sur place. L’idée est que chacun puisse offrir quelque chose.» La journée commencera à 10 h et se terminera sur le coup de 18 h.