Sortir de l’urgence et soigner le temps de la réflexion

Le directeur de l’Instruction publique Jean-Pierre Siggen présidera le Conseil d’Etat en 2019. Une votation importante l’attend: la réforme fiscale des entreprises.

DOMINIQUE MEYLAN

Jean-Pierre Siggen se prépare à une année chargée. En 2019, le directeur de l’Instruction publique, de la culture et du sport (DICS) présidera pour la première fois le Conseil d’Etat. Le démocratechrétien de la ville de Fribourg, âgé de 56 ans, aura la chance de représenter le canton à la Fête des vignerons. Mais il devra aussi mener la très difficile campagne sur la réforme fiscale.

Comment abordez-vous cette année présidentielle?

Je m’attends à beaucoup de plaisir et un peu de découvertes. Je me réjouis d’aller à la rencontre des Fribourgeoises et des Fribourgeois. La préparation et la conduite des séances…