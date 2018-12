St. Vincent en versions strip-teases très pudiques

St. Vincent

MASSEDUCATION

Loma Vista Recordings

A l’automne 2017, St. Vincent sort Masseduction, un cinquième album qui culmine au sommet des charts américains. Avec son électro dansante très hype, Annie Clark séduit au-delà des hipsters et pas seulement lors des premières parties de la tournée de Florence + The Machine. Une année plus tard, la Dallassoise de 36 ans vient de sortir Masseducation, avec un discret A supplémentaire qui change autant la donne que la signification. Annie Clark y reprend en effet ses treize mêmes chansons, mais dans des versions dénudées de tous oripeaux synthétiques. Seuls subsistent le piano de Thomas Bartlett et la voix cristalline et virevoltante de cette égérie de la pansexualité.

Le contraste est saisissant et séduit loin au-delà de la simple comparaison.…