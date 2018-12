Succès «inattendu» pour V. Macheret

Valentine Macheret s’est distinguée de belle manière, hier à Veysonnaz, en remportant le premier des deux slaloms FIS au programme. Cette victoire – sa troisième sur le circuit FIS – est sans doute la plus belle, puisqu’elle lui a rapporté 11,61 points FIS. «J’en ai été la première surprise, avoue l’intéressée. Cela vient confirmer mes premiers résultats de la saison à Diavolezza (n.d.l.r.: où elle avait fini 2e en slalom FIS) et montre que je suis dans le coup.» Hier, la skieuse du Bry a fait la différence sur la première manche, bouclée avec 1’’01 d’avance sur sa dauphine. «Je ne m’y attendais pas, car je n’ai pas eu de bonnes sensations. Par des conditions difficiles et sur une neige molle, j’ai réussi à profiter de mon dossard 1. J’ai eu un peu de chance.» Cette large avance a…