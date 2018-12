A Torny, démission de Fabien Baechler

Au Conseil communal depuis août 2016, Fabien Baechler a choisi de démissionner. «Il nous quitte pour des raisons professionnelles, précise le syndic de Torny Patrice Jaquenoud. Il travaille au sein d’une entreprise internationale et il aura davantage de responsabilités. Il ne pouvait plus concilier les deux casquettes.» Le départ du responsable financier âgé de 38 ans est perçu comme une perte pour le Conseil communal, notamment à cause «de ses grandes connaissances dans le domaine financier». Une élection complémentaire sera donc organisée le dimanche 10 février. Les listes de candidats, munies d’au moins vingt signatures, doivent être déposées au secrétariat communal d’ici le lundi 31 décembre, à midi.