Tous ces romans réunis en un seul

Phillip Lewis

LES JOURS DE SILENCE

Belfond, 448 pages

Une presse anglo-saxonne dithyrambique, une quatrième de couverture qui convoque Poe, Wolfe, Faulkner et Salinger: le premier roman de Phillip Lewis a de quoi faire saliver. Cet avocat de formation, né en Caroline du Nord, situe Les jours de silence dans les rudes Appalaches d’où il est originaire. En s’attardant, en particulier, sur une gigantesque et fantomatique demeure, qui devient le cœur du livre. C’est là que bascule la vie du narrateur, observateur impuissant d’un père perdu dans son rêve de roman ultime. Cet écrivain maudit passe des heures à noircir des pages, entouré de vin et de milliers de livres rares, jusqu’au jour où il disparaît dans la nature.

Philipp Lewis enchevêtre habilement les couches, explorant des familles où…