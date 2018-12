Tout est question de souffle

Retour sur l’année culturelle 2018, à travers quelques livres, spectacles, disques ou événements qui nous ont marqués.

ÉRIC BULLIARD

A u final, on en revient toujours au souffle, à sa puissance, à son ampleur. Il permet de distinguer les œuvres qui surnagent parmi les dizaines de livres lus, de spectacles vus, de disques écoutés tout au long de l’année.

Prenez Philippe Lançon, auteur d’un ouvrage au souffle exceptionnel, Le lambeau. Le plus fort, le plus courageux, le plus intense découvert en 2018. Récompensé par le prix Femina, par un prix spécial du jury Renaudot et par le Prix des Prix, il a également été salué comme le meilleur livre de l’année par les magazines Les Inrockuptibles et Lire.

Journaliste survivant de l’attentat de Charlie Hebdo, Philippe Lançon ne s’est pas contenté…