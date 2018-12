Traumatisant, effrayant mais très purifiant

Daughters

YOU DON’T GET WHAT YOU WANT

Ipecac Recordings

Il faut parfois se briser pour mieux se reconstruire. En 2010, le quatuor américain Daughters explose en plein vol au moment de la sortie de son troisième album. Ses deux mentors, le chanteur Alexis S.F. Marshall et le guitariste Nicholas Andrew Sadler, jurent de ne plus s’adresser ni la parole ni le moindre regard. Bonjour l’ambiance. Huit ans plus tard, les animosités ont laissé place à l’urgence créatrice et, tel un phénix, le groupe non seulement renaît de ces cendres, mais vient d’accoucher du magistral You don’t get what you want. Dès les premières basses ténébreuses de City song, le groupe emprisonne l’auditeur dans une atmosphère suffocante. La voix parlée chantée de Marshall scande des bribes chancelantes, entrecoupées de…