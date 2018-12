Un bébé pour Noël

RTS1, VENDREDI, À 21 H 10



Victime d’une mauvaise chute, Noémie se réveille dans une chambre d’hôpital à quelques jours de Noël. Mais c’est la catastrophe: non seulement elle réalise qu’elle vient de passer six mois dans le coma, qu’il lui manque un trou d’une semaine dans ses souvenirs, mais elle se découvre surtout enceinte! Sa meilleure amie Maureen lui raconte alors les événements qui ont précédé son accident: une violente dispute avec Olivier, son fiancé, l’a poussée à se jeter, par dépit, dans les bras de son ex, Yann... ■