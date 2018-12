La flûtiste Carole Collaud et la pianiste Elise Monney sont les invitées d’Espace L’Aurore, à Sorens. Ce vendredi (20 h), elles participeront à une soirée intitulée Musique de l’Est et muffins de l’Ouest. A leur programme figurent des œuvres de Taktakichvili, Decsényi, Dvorak, Bartok et Doppler. Réservations: 026 915 13 83. www.espace-aurore.ch.