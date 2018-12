Un roman pour explorer les rapports de force

Lisa Halliday

ASYMÉTRIE

Gallimard, 352 pages

Quel est le lien entre Alice – qui sort avec un célèbre écrivain new-yorkais qui pourrait être son grand-père – et Amar Jaafari, un Kurde irakien retenu à l’aéroport de Londres par une sécurité soupçonneuse? Alors que la relation amoureuse de la jeune femme bascule – l’homme mûr imposant une certaine distance avant de passer à la tendresse puis de tomber dans une vulnérabilité et une dépendance dues à sa santé et à son âge – elle s’interroge sur la légitimité d’un écrivain à évoquer un personnage dont il est séparé par la langue, le sexe, l’histoire et la culture. Pendant ce temps, Amar, entre deux interrogatoires, se souvient. De son enfance, de la guerre, des raisons qui ont poussé son frère à s’installer en Irak et lui-même à vouloir lui…