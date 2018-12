Un voyage pour découvrir les sons

Depuis que La Lisière a lancé à Sâles sa saison culturelle, elle a pris l’habitude de proposer un spectacle familial pour la Saint-Nicolas. Ce dimanche, elle accueille la compagnie Tamiero, qui présente Les Gnams. Ce voyage musical interactif invite les enfants à participer, en chantant et en dansant. Le but est aussi de les ouvrir à l’univers des sons et de la musique. Les cinq musiciens de Tamiero emmènent les spectateurs dans un monde imaginaire, où vit la magicienne Tamaé. Charmeuse de sons, jongleuse de bruits, elle transformera les leçons parfois soporifiques du professeur. Cette histoire permet à la compagnie d’intégrer au spectacle des chansons, de la musique classique, du reggae, du rap, de la bossa-nova… Basée à Nyon, la compagnie Tamiero a été fondée par Tamaé Gennai et Pierre…