Une atemporelle «Flûte enchantée»

A Equilibre, Joan Mompart met en scène Laflûteenchantée. Il situe la célèbre œuvre de Mozart «dans un paysage atemporel influencé par le rêve».

OPÉRA. Né l’été dernier de la fusion entre l’Opéra de Fribourg et l’Opéra Louise, le Nouvel opéra de Fribourg (NOF) a misé sur une valeur sûre pour sa première production de fin d’année. Un incontournable, une vedette de l’art lyrique, l’œuvre la plus populaire du plus célèbre des compositeurs: La flûte enchantée. A découvrir à la salle Equilibre, du 29 décembre au 13 janvier.

Créée en septembre 1791, quelques mois avant la mort de Mozart, La flûte enchantée a connu un succès immédiat: elle est demeurée à l’affiche pendant plusieurs années et a connu sa 100e représentation un an après sa création. L’air de la reine de la nuit, celui de l’oiseleur…