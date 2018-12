Une journée chez Mme de Turckheim

On ne choisit pas sa famille. Charlotte de Turckheim applique ce dicton bien connu dans son spectacle Une journée chez ma mère : un very bad trip aristo. Il y a trente ans, la comédienne racontait les péripéties vécues lors d’une journée banale dans la famille d’aristocrates de Turckheim. Elle remet ça demain dimanche à 17 h à l’Univers@lle de Châtel-Saint-Denis. La journée catastrophe est la même qu’il y a trois décennies: les huissiers viennent saisir la famille qui essaie de planquer tous les meubles dans une pièce. Sa situation a, elle, évolué. La sexagénaire Charlotte de Turckheim a désormais des petits-enfants et s’est remariée à un Afghan.

Durant une heure et demie, l’actrice française «fait vivre toute une maisonnée en effervescence», présentent les cultur@iles dans leur…