Une seule planète

Vivre de manière plus durable en diminuant les émissions de CO2! C’est le défi que relèvent quatre foyers de Suisse romande. Ils ont six mois pour modifier leurs habitudes, faire de nouvelles expériences et découvrir que «réduire», c’est peut-être un plaisir. Chaque famille est aidée par un étudiant en sciences de l’environnement. Régime alimentaire, mode de transport, consommation… les incitations au changement sont nombreuses. Propice à donner des élans pour agir, cette série citoyenne éclaire par l’exemple les comportements à adopter pour préserver notre planète.

Genèse du projet

En signant l’accord de la COP21, la Suisse s’est engagée à réduire de 50% ses émissions directes de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Pour parvenir à ce résultat, il faut changer de…