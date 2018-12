Une voix fribourgeoise sur France Inter et France 2

C’est une idée un peu folle, faire parler les morts, qui a mené la journaliste fribourgeoise Christine Gonzalez sur France Inter et France 2. Depuis quelques mois, elle y exprime tout son talent dans des chroniques inspirées des archives.

DOMINIQUE MEYLAN

Après la mort, le sexe. Christine Gonzalez n’a pas peur de s’attaquer à des sujets complexes. Animatrice et productrice à la RTS, chroniqueuse sur France Inter et France 2, cette Fribourgeoise multiplie avec aisance, intelligence et humour les formats et les thématiques. A la rentrée, elle produira la première émission entièrement dédiée au sexe sur La Première.

Christine Gonzalez, c’est d’abord une voix, plutôt grave, souvent enjouée, rarement déstabilisée. Talentueuse à l’antenne, proche des gens, son parcours semble parsemé d’heureux…