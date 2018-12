Ursy et Bulle en évidence à la Coupe de Noël

A l’initiative du Groupe Fribourg Gymnaestrada, 271 gymnastes se sont réunies samedi à la salle Bicubic de Romont pour la traditionnelle Coupe de Noël. Aux agrès (quatre engins), plusieurs régionales se sont illustrées en montant sur le podium de leur catégorie respective: en C6, Mélissa Conus (2003, Ursy Gym, 36,85 points) a décroché l’or, Gaëlle Dupont (2002, FSG Bulle, 36,50) l’argent. En C5, derrière la Fribourgeoise Johanna Chatagny (36,35), Morgane Galster (2004, Ursy Gym, 35,95) et Léonie Pasquier (2005, FSG Bulle, 35,70) ont signé la 2e et 3e place. A relever également les belles prestations des régionales dans le concours gym et danse. Six médailles d’or sont revenues à la société de l’EPF La Tour-de-Trême, cinq à la FSG Attalens et enfin une à la FSG Broc ainsi qu’à Romont Gym.…