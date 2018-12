Volery a joué des coudes à l’Escalade

La course de l’Escalade est, depuis quarante et un ans maintenant, un rendez-vous populaire très prisé des coureurs (un total de 40600 classés cette année). Pour la première fois de son histoire, l’épreuve genevoise s’est tenue sur deux jours. Autre première, celle de Yan Volery dans la course élite programmée dimanche après-midi. Au cœur d’un peloton dense – presque 350 coureurs sur la ligne de départ – le Bullois de 20 ans a dû batailler pour boucler ses trois tours (7,3 km) à un anonyme 52e rang. Grâce à son temps de 23’27, il a terminé meilleur Fribourgeois, précédant Jérémy Schouwey (Villars-sous-Mont, 56e) de cinq secondes. Plus que sa course – «pas la plus intelligente que j’ai pu faire» – Yan Volery retiendra l’expérience dans les rues de Genève. «Le départ au sprint est…