Voleurs à l'astuce interpellés à Bulle

Les deux hommes ont reconnu les faits. Pendant que la victime rangeait ses courses dans sa voiture, un des individus l’a abordée pour demander où se situait une adresse dans la région. Le second en a profité pour subtiliser discrètement le porte-monnaie et le téléphone portable se trouvant dans le sac à main de la victime, à l’intérieur du véhicule, côté passager. Une plainte pénale a été déposée. Les auteurs présumés ont été placés en arrestation provisoire. Ils seront dénoncés à l’autorité compétente, communique la Police cantonale, qui rappelle:

"Durant la période des fêtes, avec une grande fréquentation des centres commerciaux, galeries marchandes et des commerces dans les rues piétonnes, nous constatons une vive augmentation des vols à la tire et notamment à l’astuce.

Quelques recommandations pour vous prémunir contre le vol à l’astuce dans l’espace public :

- Ne portez sur vous qu’un minimum d’argent liquide et d’objets de valeur.

- Ne laissez jamais vos sacs et vos effets sans surveillance.

- Portez vos objets de valeur dans une poche intérieure (avec fermeture si possible).

- Dans la foule, portez votre sac (fermé) devant vous, qu’il s’agisse d’un sac à main, d’un sac à bandoulière ou d’un sac à dos.

- Signalez tout comportement suspect au no 117."